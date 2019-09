Mika versteht sich als digitaler Künstler und digitaler Entrepreneur, also Unternehmer und Firmengründer. Aufgewachsen ist er in Sachsen, war dort am Ende der DDR-Zeit Kandidat für eine Sportschule, weil er ein großes Biathlon-Talent war. Nach dem Abi machte er eine dreijährige Ausbildung in einer Medienproduktionsfirma und lehnte danach einen festen Job dort ab. "Das hat mir nicht gereicht. Ich dachte, das kann nicht alles sein. Ich wollte mehr." Er beginnt ein Studium für vorderasiatische Archäologie in Freiburg und will eine ausgestorbene Sprache aus dem Zweistromland lernen. "Ich wollte verstehen, wie die Schrift entsteht, wie Worte, Gesetzestexte, Kultur und Hochtechnologie sich entwickeln." Weil aber an der Uni Kurse gestrichen werden, kommt er zurück nach Magdeburg.