Wer die Kita Mandala im Magdeburger Gründerzeitviertel betreten will, muss strenge Vorschriften einhalten. An der Tür wird das Fieber gemessen, es werden die Hände desinfiziert und Gummihandschuhe angeboten. Alle Besucherinnen und Besucher tragen sich in eine Liste ein. Am Eingang zur Krippe steht der Hinweis, dass auf Händeschütteln verzichtet wird. Es gilt mindestens zwei Meter Abstand voneinander einzuhalten.

In der Kita, die sonst täglich 77 Kinder besuchen, werden derzeit nur zwei vor Ort betreut. Für alle anderen hat sich das Team der Kita etwas Außergewöhnliches überlegt: Digitale Kita. Die Kinder, die in der Kita Mandala gemeldet sind, bekommen nun regelmäßig Videos, Texte und Fotos aus der Einrichtung.

Kontakt aufrechterhalten

Claudia Rondio leitet die Kita Mandala. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf "Wir wollen den Kontakt zu den Kindern aufrechterhalten", erklärt Claudia Rondio. Vier Wochen ohne Kindertagesstäte seien für die Kleinen eine lange Zeit. Danach müsse man die Kinder womöglich wieder eingewöhnen. Das Team der Kita wolle die Möglichkeit geben, die gewohnte Tagesstruktur aufrechtzuerhalten und Kindern das gewohnte Umfeld zeigen.



Deshalb senden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Videos und Fotos an die Familien, beispielweise vom Morgenkreis, der normalerweise zu Tagesbeginn um 9 Uhr durchgeführt wird. Ein Angebot zum Mitmachen, kein Zwang. Pädagogin Cornelia Zimmermann sagt: "Die Eltern entscheiden selbst, wann 9 Uhr ist."

Ideen, Geschichten und Aufgaben

Das Angebot ist umfangreich. Claudia Rondio hatte die Idee erst am vergangenen Wochenende und seit dem ersten Video am Dienstagabend gab es nach ihrer Schätzung bereits mehr als 30 Videos. Beim Morgenkreis singen Erzieherinnen und Erzieher Lieder. Es gibt Finger- und Puppenspiel, Tipps und Anleitungen – Wie stellt man selbst Knete her? – Aufgaben und es wird vorgelesen.

Außerdem, erzählt Cornelia Zimmermann, würde die Kita-Zeitung "Murmelpost" nun wöchentlich erscheinen statt einmal im Monat. Darin finden Eltern und Kinder dann auch Texte zu den Videos. "Es ist auch die Chance für die Eltern, stärker am Bildungsprozess der Kinder teilzunehmen", betont sie. Geplant sind Videos, die den Eltern Anregungen für pädagogische Aktivitäten an der frischen Luft geben – abseits von Spielplätzen.

Cornelia Zimmermann filmt ihre Kollegin. Hund Jule ist dabei. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Angebote nach Bedarf gestaltet