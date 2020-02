Ein Verstoß, der für den Vermieter durchaus unangenehme Folgen haben kann, wie Christian Wiere berichtet. Erst im Dezember haben die Richter am Augsburger Amtsgericht in einem ähnlichen Fall geurteilt (AG Augsburg, Az.: 20 C 2566/19). Dort wollte ein Wohnungseigentümer nur an deutsche Staatsangehörige vermieten. Der Mann wurde verklagt und das Urteil war deutlich: "Schlichtweg nicht hinnehmbar" sei die betriebene "offene Benachteiligung von Ausländern". Die Richter verurteilten den Mann zur Zahlung von 1.000 Euro Schadensersatz.