Woher kommt der Name "Mohr"? Es ginge um Kaspar von den Heiligen Drei Königen, sagte Andreas Wallbaum. Die Apotheke am Reileck in Halle, die den gleichen Namen trägt, schreibt auf ihrer Webseite: Der Name ginge zurück auf den "Heiligen Mauritius" – aber warum dann nicht Kaspar-Apotheke oder Mauritius-Apotheke?



Die Germanistin Dr. Ursula Föllner sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in der Fachliteratur hieße es im Allgemeinen, dass das Wort "Mohr" seit dem 8. Jahrhundert im Deutschen verwendet wird, "also bereits in vorkolonialer Zeit." Es habe zunächst die Bewohner Nordafrikas bezeichnet, zum Beispiel aus Mauretanien – heute Marokko – und Äthiopiens. Später habe das Wort dann "die weitere dunkelhäutige Bevölkerung Afrikas" bezeichnet. Zwar soll das Wort zunächst wertneutral gewesen sein, ab dem 16. Jahrhundert hätten aber Stereotype eine Rolle gespielt. Das Wort sei ab dem Ende des 17. Jahrhundert veraltet – seitdem im Französischen eine heute noch bekannte, abschätzige Bezeichnung für afrikanische Sklaven aufkam.



Im Zusammenhang mit der Benennung von Apotheken sagte Mathias Arnold: Die moderne Heilkunde sei von Mauretanien nach Europa gekommen. "Da war damals State of the Art – das Moderne kam aus Mauretanien." Inhaber hätten so ihre Apotheken in modernen Kontext stellen wollen, so Arnold. "Kein Apotheker hat seine Apotheke mit einem Schimpfwort benannt – man benennt eine Apotheke nach etwas, auf das man stolz ist."