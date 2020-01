Rainer Nitsche ist seit 2009 der Beigeordnete für Wirtschaft in der Landeshauptstadt. Bildrechte: Dirk Mahler

Die Position des Wirtschaftsbeigeordneten ist für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Magdeburgs von großer Bedeutung. So kümmerte sich der jetzige Amtsinhaber Rainer Nitsche in den vergangenen Jahren um die Anwerbung neuer Unternehmen, die Wirtschaftsförderung und auch die Entwicklung der Start-Up- und Gründerszene in der Stadt.



In den vergangenen Jahren haben sich beispielsweise im Industriegebiet Rothensee sieben Unternehmen neu angesiedelt. Vorigen September gab es etwa beim österreichischen Lampenhersteller "Eglo" den ersten Spatenstich. 150 Arbeitsplätze sollen entstehen.



Nitsche ist zudem mehrfach nach China gereist, um den Austausch – und damit letztlich die Wirtschaft in Magdeburg – zu stärken. Auch mit Wirtschaftsvertretern des US-Bundesstaats Pennsylvania gab es Gespräche über Kooperationsmöglichkeiten.



Für Nitsches Nachfolger oder Nachfolgerin wird es ebenfalls darum gehen, neue Arbeitsplätze zu schaffen – nicht zuletzt aufgrund der Einschnitte in der Windindustrie und dem Stellenabbau bei Enercon. Zudem kämpft Magdeburg weiterhin mit Leerstand in der Innenstadt.