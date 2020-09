Vieles am und im Dom entdecken Besucher möglicherweise nicht gleich auf den ersten Blick – zu mächtig ist die Fülle an Skulpturen, Schnitzereien und Details. So ist an der Fassade der Nordseite eine besondere Figurengruppe zu finden: die Schäfer. Sie weisen auf eine Sage über den Dombau hin, nach der die Hunde beim Hüten einen Goldschatz ausscharrten, den die Schäfer für den Dombau spendeten.

Im Inneren des Doms sind so manch spannende Geschichten zu entdecken. Bildrechte: dpa