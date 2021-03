Als erste Schule in Sachsen-Anhalt: Domgymnasium Magdeburg testet alle Schülerinnen und Schüler auf Corona

In der "Corona Test-App" registriert sich eine Schülerin mit ihren Personendaten. Daraufhin wird ein QR-Code erstellt, mit dem sie sich in der Teststation, in diesem Fall in der Turnhalle der Schule, anmelden kann. Bei der Anmeldung erfasst ein Mitarbeiter mit der App "Corona Teststation" den QR-Code. Die Schülerin führt einen Selbsttest durch und bekommt das Ergebnis 15 Minuten später auf ihrem Handy angezeigt. Bei einem positiven Ergebnis soll das Gesundheitsamt informiert werden und ein PCR-Test wird durchgeführt. Bei einem negativen Ergebnis wird ein neuer QR-Code erstellt, der 24 bzw. 48 Stunden lang gültig ist. Am Einlasspunkt, in diesem Fall am Schuleingang, wird dieser Code mit der App "Corona Einlasspunkt" gescannt und die Schülerin kann das Schulgebäude betreten.

Bildrechte: MDR/Hagen Tober