500-jähriges Domjubiläum Magdeburger Dom wird zur Leinwand

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Ob am Brandenburger Tor in Berlin oder zur Weihnachtszeit in New York: Lichtvisualisierungen begeistern weltweit und ziehen wahrlich in ihren Bann – bald auch am Magdeburger Dom, anlässlich des 500-jährigen Domjubiläums. Vom 27. September bis zum 4. Oktober erstrahlen die West- und Nordseite des Doms in einem ganz besonderen Licht. Abends werden hier Animationen mit Beamern auf die Fassaden des Doms projiziert. Insgesamt wird es 12 Veranstaltungen geben.