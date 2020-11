Ab Donnerstag funkelt und strahlt Magdeburgs Innenstadt wieder. Denn dann werden die Magdeburger Lichterwelten mit ihren knapp 1,2 Millionen Lichtern eröffnet. In den letzten Tagen sind mehr als 60 extra zu Magdeburgs Geschichte passende Figuren und mehr als 100 Kilometer Lichterketten in der ganzen Stadt aufgebaut worden. Im letzten Jahr haben die Lichterwelten nach Angaben der Veranstalter mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher angezogen und gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt für eine festliche Stimmung gesorgt.



Auch in diesem Jahr sollten die Lichterwelten eigentlich gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt öffnen. Der kann wegen der neuen Corona-Bestimmungen allerdings frühestens im Dezember öffnen. Piotr Bielecki, der sch das Konzept der Magdeburger Lichterwelt ausgedacht hat, hofft, dass die Lichtinstallationen den Menschen ein Stück Hoffnung und Trost in schwierigen Zeiten spenden können.