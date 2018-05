Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung hat sein Labor für virtuelle Simulation in Magdeburg modernisiert. Es ist das größte Labor seiner Art in ganz Europa. Wie das Frauenhofer-Institut weiter mitteilte, wurde das "The Elbedome" genannte 3-D-Labor am Donnerstag nach der Sanierungsphase wiedereröffnet. Nun könnten Forscher aus Wissenschaft und Wirtschaft das Labor wieder nutzen. Das Besondere: Auf einer Fläche von 400 Quadratmetern ist es möglich das Aussehen von Anlagen, Fabriken und Maschinen oder gar ganzen Städten im Maßstab von 1:1 zu simulieren – oder durch den zusätzlichen Einsatz von Virtual-Reality-Brillen sogar holografisch darstellen zu lassen.