Zum dritten Magdeburger Weihnachtssingen werden sich so viele Menschen im Magdeburger Stadion versammeln, wie sonst nur zu Spitzenfußballspielen. Am 23. Dezember werden 24.500 Besucher erwartet, die gemeinsam Weihnachtslieder singen. Erstmalig sind alle Tribünen des Stadions für das Weihnachtssingen am Abend vor Heiligabend offen und verkauft. Und erstmalig soll ein Stadtrekord aufgestellt werden.

Den Rekord hat sich die Leiterin des Elbkinderchor Magdeburg, Britta Meier, vorgenommen. Mit 35 ihrer Schützlinge will sie beim Weihnachtssingen das Magdeburger Lied mit so vielen Menschen gleichzeitig singen, wie noch nie. "So viele Magdeburger, die das Magdeburger Lied mit uns auf der Bühne singen, gibt es so kein zweites Mal", so Meier.