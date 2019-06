Experte zur Drogenrazzia in Magdeburg "Ein empfindlicher Schlag gegen die organisierte Kriminalität im Land"

Am Freitagabend wurden bei einer Drogenrazzia in Magdeburg drei Verdächtige festgenommen. Bei Ihnen wurden Drogen im Wert von 150.000 Euro sowie mehrere scharfe Waffen gefunden. Die Polizei hält sich mit Informationen zu den Festnahmen bisher zurück. Matthias Fricke ist seit 1991 Polizeireporter bei der "Volksstimme". Auch über die Drogenrazzia in Magdeburg hat er einen Artikel geschrieben. Nach 28 Jahren im Beruf ist er ein Experte für Blaulicht-Themen. MDR SACHSEN-ANHALT hat ihn nach seiner Einschätzung zu den Ereignissen gefragt.

MDR SACHSEN-ANHALT: Wie haben Sie die Razzia und das Vorgehen der Polizeibeamten bei der Razzia erlebt?

Fricke: Ich war nicht direkt am Freitag beim Zugriff dabei, aber ein Fotograf von uns. Der Entschluss zur Festnahme geschah durch die Ermittler offenbar operativ. Das SEK wartete laut unseren Informationen auf einen günstigen Moment, als der Beschuldigte Abd M. eine als Drogendepot genutzte Wohnung verließ. Bei ihm sollen direkt mehrere Gramm Kokain und zwei Messer gefunden worden sein.

Gibt es eine neue Qualität beim organisierten Verbrechen in Magdeburg?

Matthias Fricke ist seit 1991 Polizeireporter bei der "Volksstimme". Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT/Matthias Fricke Den organisierten Drogenhandel gibt es schon seit längerer Zeit in Magdeburg, nur die Akteure ändern sich. Seit einigen Jahren drang, so sind zumindest unsere Informationen aus Ermittlerkreisen, allerdings der Libanese Abd M. immer mehr in den Vordergrund. Er war zwischenzeitlich führendes Mitglied der rockerähnlichen Gruppierung AKC und hatte wohl auch Kontakte zu den Bandidos. Im August 2015 stand er auch unter Verdacht, auf ein Mitglied der Hells Angels geschossen zu haben. Der 37-Jährige erlitt damals einen Bauchschuss, wollte der Polizei gegenüber aber keine Angaben machen. Es gab zwar eine Festnahme. Weil aber die Waffe fehlte und die Aussage des Opfers, wurde das Verfahren eingestellt. Um auf die Frage zurückzukommen: Der Umfang der Sicherstellungen vor allem in Bezug auf die Waffen ist schon eine neue Qualität.

Gibt es in Magdeburg clan-ähnliche Strukturen?