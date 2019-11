In Magdeburg und dem Salzlandkreis hat die Polizei am Mittwoch mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Vorausgegangen waren Ermittlungen wegen Drogenkriminalität und illegalen Waffenbesitzes. Wie die Polizei in Magdeburg mitteilte, sind an der großanlegten Aktion auch Spezialeinheiten des Landeskriminalamts beteiligt. Die Durchsuchung hat gegen 15 Uhr begonnen. Ein Polizeisprecher in Magdeburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Einsatz werde voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern.