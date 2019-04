Am Landgericht Magdeburg hat am Montag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Ebay-Betrüger aus Hettstedt begonnen. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, in 429 Fällen Klimageräte und hochwertige Ventilatoren im Internet angeboten und auch das Geld dafür kassiert zu haben – jedoch ohne die Ware zu liefern.



Laut Gericht sollen der Angeklagte und weitere unbekannt gebliebene Mittäter dadurch zu rund 150.000 Euro gelangt sein. Der Betrug soll sich innerhalb von sieben Tagen zwischen Ende Juli und Anfang August 2018 abgespielt haben.