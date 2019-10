Ehrenamtliche Helfer Fahrdienst, Pflege, Festivals: Wo die Johanniter im Alltag helfen

Sachsen-Anhalts ehrenamtliche Helfer leisten viel für die Gesellschaft. Aufmerksamkeit bekommen sie dafür nur selten. In einer Serie stellt MDR SACHSEN-ANHALT fünf Helferinnen und Helfer vor. In Teil 5 geht es um die Johanniter. Sie helfen in fast jeder Lebenslage. So unterschiedlich wie die Einsätze sind auch die Erfahrungen der ehrenamtlichen Retter in Magdeburg.