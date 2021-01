Bildrechte: Eine Stadt für alle/Wenzel Oschington

Die Aktionswoche geht dabei immer bis zum 27. Januar – dem Tag, an dem im Jahr 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde. "Uns ist natürlich bewusst, dass es auch gerade am 16. Januar 1945 Opfer in der Zivilbevölkerung gab – an die soll natürlich auch erinnert werden", erklärt Bursee. Ihr sei es aber wichtig, dass dies in den richtigen Zusammenhang gestellt wird. "Das war das Ergebnis des Regimes der Nationalsozialisten", ergänzt Bursee.



In den vergangenen Jahren habe es immer wieder Mahnwachen an verschiedenen historischen Plätzen in Magdeburg gegeben, um an die Verbrechen der Nazis zu erinnern. "Bei vielen dieser Mahnwachen wird explizit auf die Gefahren von Extremismus, von Fanatismus, von rechten Ideologien hingewiesen, weil das natürlich erkennbar ist, dass es da auch eine Tradition gibt bei denen, die sich an rechten Demos beteiligen", sagt Bursee.