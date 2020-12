Aufgeregte Stimmen schallen über den Vorplatz am Hauptbahnhof in Magdeburg. An einem nasskalten Montagabend fährt ein grüner Caddy vor und parkt neben der Straßenbahnhaltestelle. Die Stimmen werden lauter. Ein weißer Tisch wird vor dem Caddy aufgebaut. Etwa zehn bis 15 Menschen scharen sich um das Auto. Es sieht aus wie auf einem Wochenmarkt. Denn ein großer stämmiger Mann mit gelber Warnweste preist an dem Tisch "seine Ware" an.

Der große Mann heißt Denny Zenker und ist gar kein Marktschreier. Seine Ware verkauft er auch nicht an den Höchstbietenden. Er verschenkt sie. Denny Zenker ist 35 Jahre alt und verteilt dreimal die Woche am Hauptbahnhof Kleidung, Decken, Schlafsäcke und Essen an Obdachlose und Bedürftige. Das macht er zusammen mit seinen Freunden vom Auto-Tuning-Verein Elb-Emotion – seit dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr. Dabei schaut er in viele lächelnde Gesichter, hat aber auch Sorgen und hofft auf mehr Unterstützung.

Die Bockwurst schmeckt