Enercon sieht sich schweren Vorwürfen beim Umgang mit den eigenen Mitarbeitern ausgesetzt. Diese gaben an, bei Einstellungsgesprächen nach einer Gewerkschaftsmitgliedschaft gefragt worden zu sein. Das ist aber verboten. Außerdem wurden in Niedersachsen Gewerkschaftsmitglieder aufgefordert, das Firmengelände zu verlassen und Flugblätter entfernt. Enercon weist die Vorwürfe zurück. Man wolle die Mitarbeiter bei der Neuausrichtung des Unternehmens miteinbeziehen, sagte Rehwald.

So will Enercon den Standort Deutschland nicht aus den Augen verlieren. "Wir bekennen uns zu den Standorten Aurich und Magdeburg. Wir ziehen uns nicht aus Deutschland zurück. Wir müssen nur schauen, inwieweit die Neuausrichtung in Deutschland das internationale Geschäft unterstützen kann", sagt Rehwald. Auch in Magdeburg wolle das Unternehmen weiter präsent sein.