Bei Enercon in Magdeburg sollen rund 1.500 Stellen wegfallen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Nach dem angekündigten massiven Stellenabbau bei Enercon hat Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhoben. Trümper sagte MDR SACHSEN-ANHALT, was in Berlin "verzapft" worden sei, sei "politisch eine ganz große Katastrophe". Weil die Bundesregierung nicht in der Lage sei, eine "vernünftige Energiepolitik" zu machen, seien in Magdeburg insgesamt schon 3.500 Stellen bei Enercon weggefallen. Einst hatten rund 5.000 Menschen am Standort Magdeburg gearbeitet.

Bildrechte: Landeshauptstadt Magdeburg Wir haben eine eigentlich moderne Technologie entwickelt, die dazu dienen soll, die Energiewende einzuleiten. Wie soll das gehen ohne Atomstrom, ohne Kohlestrom und jetzt auch ohne Windstrom? Das ist doch eine völlig absurde Politik, die hier gemacht wird. Berlin ist dran, damit dieser Wahnsinn ein Ende hat. Lutz Trümper (SPD) Oberbürgermeister von Magdeburg



"Das", so Trümper, "ist dramatisch für den Maschinenbaustandort Magdeburg". Der sei in den vergangenen Jahren schließlich auch mit viel Fördergeld – also Geld vom Steuerzahler – wieder aufgebaut worden. Trümper sprach deshalb von massiver Steuerverschwendung. Die Bundesregierung forderte er auf, Magdeburg nun nicht hängen zu lassen. Dass allein in einer Branche 3.500 Stellen in der Landeshauptstadt gestrichen worden sind, habe ähnliche Ausmaße wie in den Kohleregionen. "Der Bund muss helfen", sagte der Rathauschef.

Windenergie-Branche in Schwierigkeiten