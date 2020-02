Mittwochabend Magdeburg, Arbeitsagentur an der Hohepfortestraße. Seit 17 Uhr ist hier alles für die Enercon-Mitarbeiter vorbereitet: Ungefähr 50 Unternehmen stellen sich als Arbeitgeber vor. Die Enercon-Mitarbeiter bekommen am Eingang einen Lageplan der Ausstellungsplätze der einzelnen Unternehmen mit Hinweisen auf den Bedarf, den die die Unternehmen haben: Arbeiter für die Bereiche Metall, Elektro, Lager und Logistik sowie Produktion sind gefragt.

Jan Aertel arbeitet noch bis Ende April in der Arbeitsvorbereitung. Seine Stelle fällt Ende April weg. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Als potentielle Bewerber sind vor allem Männer vor Ort, die ein Handwerk gelernt haben, viele Schlosser und Lackierer. Die Erwartungen sind unterschiedlich: "Ich gehe völlig frei an die Sache ran, man wird sehen", sagt Enercon-Mitarbeiter Jan Aertel, der seit fast 20 Jahren im Unternehmen arbeitet und zum 30. April seinen Job verliert.



Ein anderer Besucher, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will, hat bereits einen neuen Job in Aussicht. Der Lackierer wird sich auf der Jobbörse ansehen, was andere Unternehmen, ihm anbieten können: "Der Punkt ist, wo du das Meiste verdienen kannst. Der Stundenlohn muss passen."

Entlassung als neue Chance

Einige Betroffene sehen die Entlassung auch als Chance, sich komplett neu zu orientieren. Frank arbeitet seit ungefähr 20 Jahren bei Enercon in der Instandhaltung. Seinen Nachnamen will er nicht nennen. Er interessiert sich für die Angebote bei der Börse, könnte sich aber auch eine Umschulung Richtung Sozialpädagogik vorstellen: "Ich sehe das einfach als Chance, was anderes zu machen."

Frank kann sich eine Umschulung nach der Entlassung gut vorstellen. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Zum 31. März müsse er die Rothenseer Rotorblattfertigung wegen Betriebsschließung verlassen. Für eine Weiterbildung oder Umschulung setze er auf die Unterstützung der Agentur für Arbeit und der Transfergesellschaft.



Auch eine Industriemechanikerin, die ihren Namen nicht nennt, erwägt, einen ganz anderen Job anzunehmen. Seit ihrer Ausbildung vor sieben Jahren hatte sie in Rothensee Bauteile gefertigt. Nun könne sie sich vorstellen, im Verkauf zu arbeiten oder eine Umschulung zur Altenpflegerin zu machen.

Als Industriemechanikerin weiterzuarbeiten und sich im Beruf weiterzuentwickeln, schließt sie nicht aus. Aber viele Angebote, die sie interessant finde, bedeuteten Arbeiten im Vierschichtsystem – und wären damit nur schwer mit dem Familienleben vereinbar.

Seit 20 Jahren im Unternehmen