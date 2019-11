Helmut Giesecke von der IG Metall Magdeburg/Schönebeck ist empört, wenn er die Worte des Enercon-Mitarbeiters hört: "Sollte das wirklich so sein, dann ist das schon eine Ungerechtigkeit sondergleichen." Giesecke sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von einer "totalen Ungleichbehandlung". Sollte sie sich bewahrheiten, sei das "ungerecht und unklug", betonte Giesecke. "Viele IG Metall-Mitglieder sind beste Facharbeiter – da entgeht auch Enercon als Unternehmen einiges an potenziellen hochqualifizierten Fachkräften."

In Niedersachsen waren am Freitagnachmittag Gewerkschaftler am Betriebsgelände eines Enercon Betriebes von der Sicherheitsfirma aufgefordert wurden, das Gelände zu verlassen – offiziell aus versicherungstechnischen Gründen. Auch Flugblätter, die an die Windschutzscheiben von Autos der Mitarbeiter angebracht wurden, wurden nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT von Sicherheitsleuten entfernt. Enercon soll seinen Mitarbeitern nach Angaben von IG Metall ein weiteres Tor zum Verlassen des Betriebsgeländes geöffnet haben, damit sie den Gewerkschaftlern aus dem Weg gehen können.