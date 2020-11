Ausbleibende Aufträge Nächster Enercon-Zulieferer aus Magdeburg baut Stellen ab

"Hintergrund sind reduzierte Aufträge von dem Windenergie-Anlagenhersteller Enercon, dem Hauptauftraggeber der SAM", sagt Goerke. Aus seiner Sicht sei der deutsche Markt für erneuerbare Energien in den letzten Jahren massiv eingebrochen. "Entsprechend negativ wirkt sich die Marktflaute auch auf uns aus. Eine Besserung der Auftragslage ist auch für die kommenden Jahre nicht in Sicht, so dass wir uns nun auf andere Branchen fokussieren", so Goerke. Zudem würde die Corona-Pandemie die Auftragssituation belasten. Mit weniger Mitarbeitern wäre das Unternehmen zum einen in der Lage, die Kosten zu reduzieren und auch mit weniger Aufträgen wirtschaftlich zu handeln. Auch eine neue Ausrichtung soll laut Geschäftsführer Goerke helfen: Im kleinen Rahmen sei das Unternehmen aktuell im Bereich des Brückenbau tätig. Dies wolle man nun ausbauen. Bisher bekam SAM seine Aufträge fast ausschließlich von Enercon.

Bildrechte: imago/Torsten Leukert

"SAM Magdeburg ist ein eigenständiges Unternehmen, was nicht zur Enercon-Gruppe gehört", erklärt Enercon-Pressesprecher Felix Rehwald. Die Zusammenarbeit werde in einem geringeren Umfang weiter bestehen bleiben. "Aber nicht mehr in dem Maße wie zu Hochphasen des deutschen Marktes", sagt Rehwald. Ein Grund seien die nicht mehr vorhandenen Möglichkeiten für Windenergie in Deutschland. Enercon muss Rehwald zufolge nun kostengünstiger produzieren. Außerdem würden einige Länder Vorschriften zur Produktion machen. "In manchen Märkten müssen wir vor Ort produzieren, weil der Staat entsprechende Vorgaben macht", erklärt der Pressesprecher.



Am Standort Magdeburg soll laut Rehwald langfristig ein Generator-Kompetenzzentrum etabliert werden. Dabei wolle der Windenergie-Anlagenhersteller auch weiterhin mit den bisherigen Partnern zusammenarbeiten.