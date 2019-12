Es ist eine aufregende Woche für Oberbürgermeister Lutz Trümper. Das ganze Wochenende hat er sich Zuhause noch einmal das Bewerbungsbuch angeschaut und für den Vortrag am Mittwoch vor der Jury in Berlin geübt. MDR SACHSEN-ANHALT sagte er im Vorfeld, alle Teilnehmer, die mit in Berlin seien, wollten sogar gemeinsam die Vorträge einstudieren und sich die Zeit nehmen, damit auch ja alles passe. Denn Trümper weiß: "Das kann 'ne ganz große Nummer werden." Wenn, ja wenn, Magdeburg den Test vor der Jury am Mittwoch besteht. Eine Jury, die von der EU eingesetzt wird, schaut sich am Mittwoch alle Bewerbungen an. Die Konkurrenten kommen aus Chemnitz, Gera, Dresden, Zittau, Hannover, Hildesheim und Nürnberg.

"Out oft the void – Raus aus der Leere"

Ende September hatte Magdeburg seine Bewerbung öffentlich vorgestellt. Ein ganzes Buch mit 60 Seiten ist es geworden. Darin hat das Team des Bewerbungsbüros seine Vision für das Magdeburg der Zukunft festgehalten. Alles steht unter dem Motto: "Out of the Void – Raus aus der Leere".

Und die Leere ist und bleibt ein bestimmendes Thema in Magdeburg. Im 17. Jahrhundert entdeckte Otto von Guericke hier die Kraft des Luftdrucks und Vakuums. Heute kämpft Magdeburg mit den Folgen der Wende, die fehlende Industrie und viel Leerstand mit sich brachte.

Doch diese Leere – das Vakuum – soll nun als Freiraum interpretiert werden, der mit vielen kreativen und unkonventionellen Ideen gefüllt werden kann. Ziel des Bewerberteams ist es, die ganze Stadt Magdeburg in allen Lebensbereichen weiterzuentwickeln. Sowohl kulturell als auch sozial, ökonomisch, ökologisch und städtebaulich. Junge und alte Menschen, Migranten und Einheimische, Menschen mit speziellen Bedürfnissen und solche mit außergewöhnlichen Interessen – sie alle sollen Teil der Entwicklung werden.

Wir denken also heute schon darüber nach, wie das Magdeburg aussehen soll, in dem wir weit nach 2025 leben! Bewerberteam, Magdeburg 2025

Für Oberbürgermeister Trümper geht die Welt nicht unter, falls es in Berlin nicht zum Weiterkommen reichen sollte. Aber er ist sicher: "Es wäre eine große Chance, europaweit ins Gespräch zu kommen." Es gebe mit so einem Titel viel bessere Möglichkeiten, Werbung in ganz Europa zu machen und Touristen nach Magdeburg zu locken.