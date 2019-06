Der Widerspruch des zweitplatzierten Bieters Hochtief ist zunächst von der Landeskammer in Halle geprüft worden. Weil der Auftrag nicht nur aus Landes-, sondern auch aus Bundesmitteln finanziert wird, musste dieser an die Vergabekammer des Bundes übergeben werden. Diese hat ihren Sitz in Bonn und gehört zum Bundeskartellamt. Die Vergabekammer in Bonn stoppte die Vergabe des Auftrages an den erstplatzierten Bieter Züblin/Strabag. Dieser klagte wiederum vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf.