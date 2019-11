Insgesamt plant die Landesregierung für die kommenden zwei Jahre circa 24 Milliarden Euro auszugeben. So viel Geld wie noch nie in der Geschichte des Bundeslandes. 2020 will das Land knapp 11,9 Milliarden Euro ausgeben und plant für 2021 etwa 12,4 Milliarden Euro ein. Dabei will die Regierung genau so viel einnehmen, wie sie ausgibt – so dass am Ende ein ausgeglichener Haushalt herauskommt. Die Einnahmen generieren sich durch Steuereinnahmen von den Bürgern.