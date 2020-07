In Magdeburg sind bei den zuletzt unter Quarantäne stehenden Bewohnern mehrere Coronavirus-Fälle aufgetreten. Wie eine Sprecherin der Stadt MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, waren 166 Bewohner der betroffenen Hausaufgänge in den Stadtteilen Neue Neustadt und Salbke zum Corona-Test verpflichtet worden. Bei neun Personen wurde das Coronavirus nachgewiesen, 157 Tests waren negativ. Für sieben Familien in der Neuen Neustadt wurden der Stadt zufolge weitere Quarantäne-Maßnahmen angeordnet.

Etwa die Hälfte der insgesamt 100 Kinder aus den betreffenden Hausaufgänge durfte am Montag wieder in die Schule gehen. Die anderen Kinder sind noch nicht zum Test erschienen oder stehen weiterhin unter Quarantäne, weil sie selbst oder ein Familienmitglied positiv getestet wurden.



Sozialarbeiter in der Neuen Neustadt kritisierten, dass am Wochenende nur die Fiberambulanz Stadtzentrum geöffnet war. Sie sagten MDR SACHSEN-ANHALT, dass ein mobiles Labor in der Neustadt wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen hätte erreichen können.