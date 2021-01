Es ist ein Schicksalstag in der langen Geschichte Magdeburgs. Am 16. Januar 1945 greifen 370 englische und amerikanische Bomber Magdeburg an. Binnen kürzester Zeit breitet sich ein Feuersturm aus. In siebenunddreißig Minuten zerstören die Bomber 90 Prozent der Innenstadt und 60 Prozent der gesamten Stadtfläche. Mehr als 2000 Menschen sterben, mehr als 10.000 werden verletzt. Die Stadt liegt in Trümmern. Mehr als 200.000 Menschen sind plötzlich obdachlos.