Die Coquistraße in Magdeburger Stadtteil Buckau wird durch eine Betonwand gesperrt. Was wie ein vorgezogener Aprilscherz klingt, wird ab Dienstag Realität. Wie die Stadt mitteilte, soll damit der Schleichverkehr im Wohngebiet unterbunden werden.

Weil in Buckau gerade an mehreren Stellen gebaut wird, sind viele wichtige Verkehrsstraßen gesperrt. Besonders im Berufsverkehr kommt es dadurch zu starken Verkehrsbehinderungen. Um die Baustellen der Magdeburger Verkehrsbetriebe auf der Schönebecker, Warschauer und Raiffeisenstraße zu umfahren, hat die Stadt eine Umleitung ausgeschildert. Viele Autofahrer missachteten aber die Beschilderung und sind durch ein Buckauer Wohngebiet gefahren.

Besonders in der Coquistraße kam es in der vergangenen Woche zum Verkehrschaos. Es bildeten sich Staus und Autofahrer drängten sich zum Teil über die Fußgängerwege, um vorwärts zu kommen. Die engen Straßen des teilweise historischen Stadtteils sind jedoch nicht für so viel Verkehr ausgelegt. Deshalb wird bis zum Jahresende eine Betonwand auf der Coquistraße stehen, so lange sollen auch die Sperrungen andauern. Die kniehohe Betonleinwand solle die Straße blockieren, jedoch nicht den Fußweg, sagte eine Sprecherin der Stadt MDR SACHSEN-ANHALT.

Ursprünglich sollte die Wand am Montag aufgebaut werden, weil sich aber viele Anwohner und Gewerbetreibende bei der Stadt meldeten, ist die Errichtung auf Dienstag verschoben worden. Wie die Stadt mitteilte, setzt sich am Montagnachmittag die Sperrkommission zusammen, um über die Hinweise der Anwohner zu diskutieren. Die Sperrkommission setzt sich aus der Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Baupartnern zusammen.

Bei vielen Anwohnern und Gewerbetreibenden kommt die Idee der Teilung der Straße durch eine Wand nicht gut an. Die Facebook-Seite "Buckau halt" hat sich öffentlich an die Stadt und die MVB gewandt, mit der Bitte die Entscheidung zu überdenken. "Wir wollen keine Mauer in unserem Stadtteil, die uns über lange Zeit in zwei Teile spaltet", hieß es. Eine Anwohnerin kommentiert: "Vielleicht sollte man auch mal an sämtliche Anwohner denken! Bald kommen wir gar nicht mehr nach Hause."