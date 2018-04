So einen Besuch macht Innenminister Holger Stahlknecht nicht alle Tage. Montag war er beim Verein eSports Magdeburg. "Der Kontakt entstand vor allem über Tobias Krull. Ich hatte ihm vor etwa 1,5 Jahren das eSports-Event 'ESL ONE' in Köln empfohlen. Dort war er und ist seit dem vom eSports sehr angetan", sagt der Vereinsvorsitzende Martin Müller.

Vor Ort konnten sich die beiden Politiker dann selbst überzeugen, wie professionell die Vereinsmitglieder spielen. "Einer unserer Gamer hat ihnen das Spiel StarCraft gezeigt. Der Minister war beeindruckt, wie schnell er mit seine Händen ist", meint Müller. Seit kurzem hat das Team nicht nur die PlayStation im Vereinsheim, sondern auch Computer. "Wir müssen das alles selbst bezahlen, weil wir in keinen Fördertopf fallen, da wir nicht gemeinnützig sind", so der Vorsitzende weiter.

Der Besuch der beiden Politiker war eher informativ, um Einblick in die Welt des Gamings zu bekommen. Zukünftige Unterstützungen wurden nicht geplant, auch wenn sie Müller freuen würden. Das Problem der Gemeinnützigkeit geht der Verein aktuell mit den Grünen Sachsen-Anhalts an. Gemeinsam ist ein Antrag für die Anerkennung des eSports als gemeinnützig entstanden. Dieser befindet sich laut Grünen-Landtagsmitglied Sebastian Striegel in der Vorbereitung. Seine Grünen haben ihn in der ersten Lesung beschlossen. Jetzt liegt er bei den Koalitionsfraktionen CDU und SPD.