Kwiatkowski sagt, durch Großbritannien ginge ein Riss. "Ich habe vor dem Brexit nie einen großen Unterschied zwischen England und Schottland gespürt. Jetzt schon." Warum das so ist – dafür hat sie keine Erklärung. Das Thema lässt sie ratlos zurück. Ihre Freunde in Schottland vermeiden den Brexit in Gesprächen sogar ganz bewusst. "In vielen Familien wird nicht darüber geredet, weil sie Streit vermeiden wollen." Die Leute hätten keine Lust mehr auf das Thema. "Sie wollen, dass es vorbei ist und hoffen, dass es nicht so schlimm wird."