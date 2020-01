Früh um sechs Uhr am Dienstag klickten an verschiedenen Orten um Gorzów Wielkopolski, an der deutsch-polnischen Grenze die Handschellen. Zwei Stunden zuvor hatte die konzertierte Aktion der polnischen Polizei gegen verdächtige Planenschlitzer begonnen. Unterstützt wurde der Schlag gegen das organisierte Verbrechen vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt (LKA). Vorangegangen waren monatelange Ermittlungen durch die Projektgruppe CARGO. Die Fäden des EU-geförderten Projekts gegen europaweit agierende Planenschlitzer laufen im LKA Sachsen-Anhalt zusammen.

Planen in Dänemark, Tschechien und Deutschland aufgeschlitzt

Auch die in dieser Woche festgenommenen Verdächtigen waren in mehreren Ländern unterwegs. Ihnen werden 76 Straftaten zur Last gelegt – in Dänemark, Tschechien und Deutschland. 40 Straftaten sollen sie allein an Autobahnen in Deutschland begangen haben, informiert LKA-Sprecher Michael Klocke, der die Aktion in Polen begleitete.

Auch durch die Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei gelang der Schlag gegen die Planenschlitzer. Bildrechte: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt Dieser erneute Schlag gegen das organisierte Verbrechen richtete sich gegen eine neue Tätergruppe, der die polnische Polizei auf die Spur gekommen war. Die Erkenntnisse der Ermittler wurden in Magdeburg abgeglichen. Unter anderem war das festgestellte Diebesgut in Gorzów Wielkopolski und Umgebung mit der Datenbank im LKA Sachsen-Anhalt abgeglichen worden. Magdeburger Polizisten unterstützen auch die Vollstreckung von Haftbefehlen in dieser Woche.

Planenschlitzer agierten mal auf Verdacht, mal gezielt

Die nun festgenommenen Verdächtigen sollen selbst als Planenschlitzer in Europa unterwegs gewesen sein. Sie bestritten ihren Lebensunterhalt, indem sie auf Parkplätzen in LKW eindrangen und Ladung stahlen. Fünf Verdächtige saßen bereits in Haft, die anderen wurden am frühen Dienstagmorgen durch polnische Spezialkräfte aus dem Bett geholt. Allen können durch die Ermittlungen der Projektgruppe CARGO Straftaten zugeordnet werden.

"Ladungsdiebstahl ist der organisierten Kriminalität zuzuordnen", weiß LKA-Sprecher Michael Klocke. "Die Täter agieren unterschiedlich. Mal schlitzen sie auf Verdacht parkende LKW auf, mal kundschaften sie Speditionsunternehmen aus und arbeiten zielgerichtet und auf Bestellung."

Nach Ermittlungserfolgen: Taten in Deutschland rückläufig

Gegen Planenschlitzer arbeiten Ermittler in mehreren EU-Ländern zusammen. Bildrechte: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt Gestohlen wird alles, was nicht niet- und nagelfest ist und sich zu Geld machen lässt. Das Geschäft ist durchaus lukrativ: eine LKW-Ladung von Smartphones ist Millionen wert. Erst am vergangenen Freitag wurde ein Fall in Uhrsleben bekannt, bei dem in dieser Woche mehrere Fernseher gestohlen wurden. Im Dezember wurde auf einem Parkplatz an der A2 bei Theeßen ein LKW mit Parfüm leergeräumt. Der Schaden allein dort: 2,1 Millionen Euro.



Europaweit gehen die Schäden durch Ladungsdiebstahl in die Milliarden. Aus diesem Grund wurde zum 1. Juli 2018 die Projektgruppe CARGO gegründet. Ermittler aus ganz Europa bündeln so ihre Kräfte. Koordiniert wird die Gruppe von Magdeburg aus. Hier laufen alle Fälle in einer Datenbank zusammen, werden Erkenntnisse gesammelt und Einsätze koordiniert.

Nach mehreren Ermittlungserfolgen sind die Taten in Deutschland zurückgegangen. Die Täter sind allerdings in andere Länder ausgewichen.

