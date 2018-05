Falschaussage im U-Ausschuss? Ex-Landrat Finzelberg erneut vor Gericht

Im Skandal um illegale Müll-Einlagerung im Jerichower Land steht der ehemalige Landrat Lothar Finzelberg ab Montag erneut vor Gericht. Im Prozess am Landgericht Magdeburg geht es um uneidliche Falschaussagen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Politiker vor, in einem Untersuchungsausschuss zum Skandal vor neun Jahren mehrmals gelogen zu haben.

Die Geschichte um die illegale Müll-Einlagerung in zwei Tongruben in Vehlitz und Möckern, mit millionenschweren Umweltschäden, beschäftigt die Justiz seit Jahren. Dabei geht es um eine mögliche Verwicklung Finzelbergs. Der 63-Jährige soll damals in seiner Position als Landrat des Jerichower Landes mehrfach Gefälligkeiten angenommen und dafür illegale Müllablagerungen in den Tongruben ermöglicht haben.