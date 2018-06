Gut sieben Wochen nach den Aufstiegs-Krawallen am Magdeburger Hasselbachplatz fahndet die Polizei mit ersten Fotos nach Tatverdächtigen. Am Dienstag wurden zehn Bilder veröffentlicht, die aus Videoaufzeichnungen stammen. Die abgebildeten Männer im Alter von 16 bis 40 Jahren sollen mit Gegenständen auf Polizisten geworfen oder andere Gewaltbereite aufgewiegelt haben. Ermittelt werde unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs. Hinweise zu den Personen, deren Bilder außerdem auf einer eigenen Fahndungsseite im Internet veröffentlicht wurden, nimmt die Kripo Magdeburg entgegen.

Nach der Aufstiegsfeier des 1. FC Magdeburg griffen Randalierer die Polizei an. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT

Die Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Aufstieg", die wenige Tage nach den Ausschreitungen eingesetzt wurde, bearbeitet laut Polizei aktuell 83 Verfahren. 26 Verdächtige seien bisher namentlich ermittelt worden.



Am 21. April hatten Tausende Menschen am Magdeburger Hasselbachplatz den vorzeitigen Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Nach der friedlichen Aufstiegsfeier war die Lage in der Nacht jedoch eskaliert: Eine Gruppe mit teils Vermummten zündete Böller, zerstörte Überwachungskameras und attackierte Feuerwehr und Polizei unter anderem mit Flaschen. 30 Polizisten wurden bei den Ausschreitungen verletzt.