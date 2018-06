Wie die Polizei mitteilte, fahndet die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe "Aufstieg" weiterhin öffentlich nach acht weiteren Männern, die an den Krawallen in der Nacht nach dem Aufstieg des FCM in die 2. Bundesliga beteiligt gewesen sein sollen. Die Beamten erhoffen sich neue Hinweise aus der Bevölkerung, die zu den Verdächtigen führen. Bereits in den ersten Tagen der Öffentlichkeitsfahndung habe es zahlreiche Hinweise gegeben.