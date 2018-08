Verbrecherjagd per App Der digitale Hilfspolizist

Seit April wird diese neue App in Sachsen-Anhalt getestet, als bundesweites Pilotprojekt. Wird eine Person kontrolliert, scannen die Beamten deren Ausweis mit Hilfe des Smartphones. In Sekundenschnelle verrät die App in grüner oder roter Farbe, ob der Kontrollierte sauber ist ober ob gegen ihn etwas vorliegt. Zeitraubendes Nachfragen per Funk bei den Kollegen fällt dadurch weg.