Diskussion um Elterntaxis Kein Fahrradverbot an Magdeburger Grundschule

Die Grundschule "Am Grenzweg" in Magdeburg empfiehlt Eltern von Erstklässlern, ihre Kinder nicht mehr mit dem Fahrrad zur Schule zu schicken. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Die Nachricht hatte für Aufsehen gesorgt: Die Schulleitung, Lehrer und Elternvertreter der Grundschule "Am Grenzweg" in Magdeburg empfahlen Eltern von Erstklässlern, ihre Kinder nicht mehr mit dem Fahrrad zur Schule zu schicken. Grund sei die unübersichtliche Verkehrssituation durch "Elterntaxis" – also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.