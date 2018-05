Aufstiegsfeier und letztes Heimspiel Magdeburg bereitet sich auf Fußball-Fest vor

Das Team von Trainer Jens Härtel steht seit dem 21. April neben dem SC Paderborn als einer der beiden direkten Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest. Der Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die zweite Fußball-Bundesliga wird sich für die Stadtkasse und das Image der Landeshauptstadt positiv auswirken. Diese Ansicht äußerte Sportökonom Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig. Zülich sagte dem MDR, der Aufstieg könne bis zu acht Millionen Euro in die Stadtkasse spülen. Magdeburg sei auf der Landkarte der zweiten Liga angekommen und werde damit auch häufiger in den Medien präsent sein. Das sei sehr wertvoll für das Image. Die Stadt spare dadurch etwa 1,2 Millionen Euro an Werbeausgaben. Der Aufstieg werde auch einen positiven Effekt auf den Tourismus haben.