Die zweite Nord-Süd-Straßenbahnverbindung ist eines der größten Bauprojekte in Magdeburg. Die neue Strecke wird in mehreren Abschnitten gebaut. Bei einigen beginnen die Arbeiten erst noch, andere sind bereits fertiggestellt. Das Teilstück Wiener Straße soll nach den Sommerferien 2018 freigegeben werden.

Vor gut einem Monat war bekannt geworden, dass sich auch die Arbeiten am Magdeburger Citytunnel wohl um Jahre bis voraussichtlich 2022 verzögern werden. Und auch der offizielle Baustart für die neue Strombrücke über die Elbe ist derzeit nicht in Sicht. Der erste Spatenstich sollte eigentlich in diesen Tagen gesetzt werden. Allerdings geht der Streit darum, wer die Brücke bauen darf, weiter.



Den Zuschlag hatte eigentlich die Bietergemeinschaft Züblin/Strabag bekommen. Doch die Vergabekammer in Bonn akzeptierte den Einwand eines Konkurrenten und kippte die Vergabe. Das widerum will Züblin/Strabag nicht akzeptieren und legte nun beim Oberlandesgericht Düsseldorf Beschwerde ein. Wann sich das Gericht mit dem Fall befasst, ist derzeit unklar.



Fraglich ist nach Angaben von Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) auch, ob die Firmen im Bieterverfahren bei ihren eingereichten Angeboten bleiben. Ansonsten könnten die Kosten des Strombrückenbaus weiter steigen. Die Stadt rechnete zuletzt mit knapp 107 Millionen Euro.