Kampf gegen Drogenkriminalität und illegalen Waffenbesitz Zwei Festnahmen bei Razzia in Magdeburg und im Salzlandkreis

Die Polizei in Sachsen-Anhalt ist mit einer Razzia gegen Drogenkriminalität und illegalen Waffenbesitz vorgegangen. Dabei wurden zwei Personen vorläufig festgenommen. Der 26-jährige Mann und die 40 Jahre alte Frau befänden sich nach wie vor in Polizeigewahrsam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Magdeburg mit. Die beiden Tatverdächtigen waren am Mittwoch bei Durchsuchungen in Magdeburg und dem Salzlandkreis festgesetzt worden.