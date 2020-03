Coronavirus Feuerwehrmann aus Magdeburg positiv getestet - 16 Kollegen in Quarantäne

In Magdeburg ist ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der leitende Branddirektor Helge Langenhan MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Demnach befinden sich nun 16 Kollegen in Quarantäne. Langenhan ist dennoch zuversichtlich, den Ausfall kompensieren zu können. Er sagte MDR SACHSEN-A NHALT am Telefon, ein Ausfall von bis 30 Prozent des Personals könne abgefedert werden. Bei der Berufsfeuerwehr sind nach Informationen auf magdeburg.de rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Sollten in den kommenden Wochen doch noch mehr Kollegen ausfallen, könne Langenhan auf die freiwilligen Feuerwehren zurückgreifen. Das sei derzeit aber nicht nötig. Im Stadtgebiet von Magdeburg gibt es rund 250 freiwillige Feuerwerleute, unter anderem in Olvenstedt, Ottersleben, Randau oder Beyendorf-Sohlen.