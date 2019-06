Finanzierung unklar Erstmal doch kein Hasselmanager in Magdeburg

Mantwill ist allerdings auch der Ansicht, dass es dem Hassel so geht, wie vielen Orten im Land. Das habe nicht unbedingt damit zu tun, dass viele geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind. Die strukturellen Defizite vor Ort seien älter.



Das Ausgehverhalten der Menschen habe sich einfach geändert. Heute liege das Interesse eher bei temporären und spektakulären Angeboten. Und das stehe natürlich in Kontrast zu einem Kneipenviertel – erst Recht zu einem, in dem in den vergangenen Jahren nicht viel Innovatives hinzugekommen sei, so Mantwill.