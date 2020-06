Laufen digital Londoner läuft für Magdeburger Firmenstaffel

Wenn Greville Lucking derzeit seine Jogginrunde in London dreht, denkt er dabei noch einmal mehr an Magdeburg. Lucking hat eine leitende Funktion bei der Firma Axe Trading. Das ist ein Softwareanbieter im Finanzbereich, der sein Innovations-Center in Magdeburg betreibt. Lucking arbeitet in der Firmenzentrale in London und Kollegen hatten ihm schon viel von der Firmenstaffel in Magdeburg erzählt.