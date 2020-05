Sachsen-Anhalts freie Künstler sollen von der Landesregierung finanzielle Hilfen bekommen. Darauf hat sich der Finanzausschuss des Landtages am Mittwoch geeinigt. Ausschussvorsitzender Olaf Meister (Die Grünen) teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass die Künstler 1.000 Euro Starthilfe für einen Zeitraum von bis drei Monaten für künstlerische Projekte erhalten könnten. Über weitere Hilfen werde noch verhandelt sowie über eine eventuelle Ausweitung auf weitere Berufsgruppen.

Vor der Sitzung des Finanzausschusses hatten Kulturschaffende eine Petition an den Vorsitzenden des Finanzausschusses, Olaf Meister, übergeben.

Vor der Sitzung des Finanzausschusses hatten Kulturschaffende eine Petition an den Vorsitzenden des Finanzausschusses, Olaf Meister, übergeben.

Die Kulturschaffenden benötigen dem Kabarettisten zufolge Entschädigungen für die Shutdown-Zeit . Er als Einzelkünstler habe es etwas einfacher als die Kultureinrichtungen. "Wir brauchen für viele Häuser Geld, das sie nie wieder kriegen werden. Gerade für die freien Häuser ist es ganz schwer", so Johansen. "Wenn die Lufthansa neun Milliarden kriegen kann – wir nehmen die Hälfte und lernen dafür auch Fliegen."



Bevor der Landtag zu einer Sitzung zusammen kam, überreichten die Kulturschaffenden ein Positionspapier an den Finanzausschuss, in dem sie einen finanziellen Ausgleich für die weggebrochenen Aufträge gefordert hatte.