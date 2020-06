So sieht es normalerweise in der Fußgängerzone im Nordabschnitt des Breiten Wegs in Magdeburg aus. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska

Fröhlich kreischende Kinder, knisternde Einkaufstüten, Musik, klirrendes Kleingeld oder ein Gemurmel aus unzähligen Gesprächen. So hört es sich eigentlich in den Innenstädten großer Städte an. In Magdeburg ist das etwas anders. Die Fußgängerzone im Nordabschnitt des Breiten Wegs ist eher ruhig. Manchmal fährt lediglich ein Radfahrer hindurch. Nur vereinzelt gibt es Spaziergänger.

Neue Attraktivität für den Nordabschnitt am Breiten Weg

Ein Projekt soll jetzt helfen, das zu ändern. Unter dem Namen "Freiraumlabor" soll der Nordabschnitt des Breiten Weges ab 12. Juni in den Fokus rücken. Eine, die sich seit Monaten überlegt hat, wie das gelingen kann, ist Gina Maria Mund, Projektleiterin der Firma Meta Architektur. Die Firma hatte den Zuschlag für das ausgeschriebene Projekt erhalten. Sie sagt: "Ich glaube, dass hier eine wirklich städtische Kultur fehlt. Die Gestaltung an Sitzmöglichkeiten und Liegeflächen ist nicht stadtgerecht. Durch so etwas könnte man beispielsweise auch wieder ein junges Publikum anziehen. Wir wollen versuchen genau das mit dem Freiraumlabor zu schaffen." Es gehe darum, den Breiten Weg wieder erlebbar zu gestalten und die Magdeburger neugierig zu stimmen, die einzelnen Programmpunkte auch wirklich wahrzunehmen.

Gina Maria Mund, Projektleiterin des Freiraumlabors vor der offenen Bühne. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska Ich erhoffe mir, dass die Angebote gut angenommen werden und dass die Magdeburger Lust haben den Stadtraum zu entdecken, mitzuwirken und auch mitzugestalten. Dadurch würde hier die Aufenthaltsqualität gestärkt werden. Gina Maria Mund, Projektleiterin

Das Programm ist eine Gemeinschaftsarbeit. Alle Magdeburger waren aufgerufen ihre eigenen Vorschläge einzureichen. Insgesamt gingen bei dem Team von Gina Maria Mund etwa 60 Bewerbungen ein. Am Ende haben sich de Organisatoren für 45 Projekte entschieden. Diese werden vom 12. Juni bis 12. Juli im Breiten Weg zusehen sein. Eröffnet wird das Freiraumlabor am Freitag um 11 Uhr am Ratswaagehotel. Danach sollen sich die Kreativen der Stadt im Breiten Weg frei austoben dürfen. Über die Wochen verteilt wird es Konzerte, Aufführungen und auch einen deutsch-chinesischen Nachtmarkt und viele Essensstände geben. Entspannung verspricht ein extra mit Sand angehäufter Stadtstrand in der Nähe des Universitätsplatzes. Dort können die Gäste mit den Füßen im Sand auch Konzerten lauschen.