Die Ruhestätte der Blumes ist nun ein Schaugrab der Friedhofsgärtnerei Boese, einem Familienunternehmen in vierter Generation. Klaus Boese und sein Enkel Martin Cziborra steigen aus dem Transporter. Sie wollen das Grab der Blumes an diesem Tag für den Totensonntag herrichten. Im November haben die Friedhofsgärtner viel zu tun, denn dann sollen sich die Gräber von ihrer schönsten Seite zeigen. Mit Pflanzen, die auch Minusgrade überstehen.

Die Ruhestätte der Familie Blume dient als Schaugrab. Bildrechte: MDR/Fabian Stark

Großvater Boese, 80 Jahre, hat es zwar mit dem Knie, hilft aber trotzdem noch gerne: Er holt einen Sack Erde aus dem Auto, schüttet ihn über dem Grab aus. Sein Enkel lockert die Eisbegonien aus der Erde, "weil sie sonst erfrieren". An ihrer Stelle pflanzt er Sommerheide, "trotz ihres Namens winterhart, ein Knospenblüher, behält also im ganzen Winter die Farbe", dazu Alpenveilchen.



Cziborra und Boese spielten vor drei Jahren Hauptrollen für den MDR, in der Doku-Soap "Hier liegen Sie richtig". Ihr Engagement habe sie bekannt gemacht, meint Cziborra. Viele hätten sich nach der Sendung getraut, offener über den Tod zu sprechen, über Vorsorge und darüber, dass man sich schon früh eine passende Grabstelle suchen sollte. "Weil es nicht mehr ganz so ein Tabuthema war", meint Cziborra, "mir persönlich macht es Spaß, die Angst zu nehmen." Sein Großvater ergänzt: "Das ist das Wichtigste."