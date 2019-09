Fritz Meinecke ist ein Magdeburger Kind. Bis zu seinem 18. Lebensjahr lebte er hier, zog für seine Ausbildung kurzzeitig nach Stuttgart, kam dann aber wieder zurück in die Landeshaupstadt. Offiziell ist er hier auch noch gemeldet und er kommt immer wieder gerne zurück. Die Hubbrücke, der Magdeburger Dom, der Stadtpark, die Elbtreppen – die Liste der Lieblingsorte in seiner Heimat ist lang, doch trotzdem entschied er sich irgendwann gegen eine feste Wohnung und zog in sein Auto, eine Mercedes G-Klasse.

Seit einigen Monaten lebt er in und reist mit dem Auto, finanziert wird das durch Werbeeinnahmen über seine Social Media Kanäle und Kooperationen mit Firmen. Außerdem vertreibt er über einen Online Shop eigene Produkte, wie T-Shirts oder Aufnäher. "Life begins at the end of your comfort zone" (dt.: Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone) steht dort unter anderem auf T-Shirts, Caps und Pullovern. Auch ein Buch hat Fritz Meinecke geschrieben mit dem Titel "Der Abenteurer: Alles was man über Outdoor wissen muss".



Auf seinem Instagram Account bezeichnet sich Meinecke als Abenteurer und der möchte er am liebsten bleiben bis er 60 Jahre alt ist: "wenn ich nicht in Alaska von Bären gefressen werde." Der Outdoor-Fan möchte noch lange weitermachen, entwickelt sich ständig weiter, lässt Elemente los oder nimmt neue auf.