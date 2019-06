Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Da sind die poppigen Hollies, die ihre besten Zeiten in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren hatten, mit Klassikern wie "Bus stop", "He ain't heavy, he's my brother" und nicht zuletzt "The air that I breathe". 10cc – die Song- und Soundzauberer, die bis in die 1990er-Jahre immer wieder filigrane und verstörend schöne Songs geliefert haben und der Popmusik neue Farben verpasst.

The Sweet – kaum eine andere Band hat dem Glam-Rock so viele glitzernde Ohrwürmer verschafft: "Teenage Rampage", "Bockbuster" – nicht zu vergessenen das brillante "Love is like oxygen". Da sind also drei Bands, von denen jede auf ihre Weise Pop- und Rockgeschichte geschrieben hat. Und ich liebe ihre Musik. Aber passen die zusammen? Nein, natürlich nicht – hab ich gedacht. In diesem Fall hab ich mich getäuscht – und ich habe mich gerne getäuscht.

Was ein Zufall alles bewirken kann

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind heute die Frontmänner dieser drei Bands, sie verwalten sozusagen das Erbe. Was nicht einfach ist bei Gruppen, denen die Originalmitglieder abhanden gekommen sind. Die Zeit nimmt auch auf Stars keine Rücksicht. Die drei Musiker haben sich vor gut 25 Jahren bei Cliff Richard im Background getroffen, sind mit ihm auf Tournee gegangen und nebenbei sind sie Freunde geworden.

10cc: Rick Fenn, Graham Goldmann und Gitarrist Mick Wilson, 2008 (v.l.n.r.) Bildrechte: IMAGO "Wir drei haben denselben Humor, wir verstehen uns gut und sind Freunde geworden. Außerdem wussten wir, dass unsere Stimmen zusammen gut klingen", sagt Pete – der Sweet-Frontmann. Vor gut fünf Jahren kommt ihnen ein Zufall zu Hilfe. 10cc-Frontmann Mick: "Ich war auf einem Festival in Südengland, einen Tag vorher hatte Peter seinen Auftritt und ein gemeinsamer Freund fragte, ob wir nicht mal eine Show zu zwei machen möchten. Ich hatte grad mit Pete telefoniert, der war in Schweden. Und da kam mir die Idee und ich hab gesagt. Wenn du eine richtig gute Show willst, dann kannst du uns drei haben."

In nicht mal vier Jahren haben sich die Frontm3n eine immer noch wachsende Fangemeinde und ausverkaufte Hallen erspielt. Ja, Kunst kommt bekanntlich von Können, aber die offensichtliche Freude der drei aneinander und an ihrer Musik, macht ihre Konzerte einfach unvergesslich. Wenn sich die Liebe zu dem, was du tust, mit Meisterschaft paart, dann ist das wirklich eine Fügung – ob nun göttlich oder nicht.

Bekannte Lieder klingen ganz anders und trotzdem vertraut

Die besten Songs sind oft Zufallsprodukte – ich nenne es göttliche Fügung. Ebenso scheint es mir, wenn sich Menschen treffen, die dann zusammen die Welt verändern, sie etwas besser machen, ihr einen neuen Klang geben. Die Frontm3n haben sie Hits ihrer drei Bands auf die Songs reduziert, die sie alle einmal gewesen sind am Anfang – ob sie nun am Klavier oder mit der Gitarre entstanden sind – es waren Songs.

Diese bekannten Lieder klingen plötzlich ganz anders und trotzdem vertraut. Dazu kommt das neue Material, das die drei zusammen geschrieben haben. Peter, Frontmann bei den Hollies: "Manchmal spielen wir einen unserer Songs im Konzert ohne ihn anzusagen. Und die Leute halten dass dann für einen Song von den Hollies, Sweet oder von 10cc... Also die Songs passen richtig gut rein. Das hätten wir uns vorher nicht räumen lassen. Das freut uns wirklich sehr."

Und wenn Peter, Mick und Pete die neuen und die alten Songs auf der Bühne spielen, dann staunt man einfach und denkt: "Man, sind die gut." Die Songs natürlich – und die Frontm3n.