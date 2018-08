Nach S-Bahn-Überfall in Magdeburg Polizei fasst verdächtige Sprayer

Die Bundespolizei in Magdeburg hat einen Mann geschnappt, der bei dem S-Bahn-Überfall am vergangenen Wochenende am Haltepunkt Barleber See dabei war. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde der Mann am Donnerstagabend gefasst, als er mit vier Komplizen am Bahnhof Buckau einen abgestellten Zug besprühte.