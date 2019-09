Man hört es allerorten. Die Zeiten, in denen Politik und Verwaltung einsame Entscheidungen an den Menschen vorbei fällen, gehen langsam aber sicher vorbei. Die Bewohner wollen niedrigschwellig beteiligt werden, wenn es um die Gestaltung ihres Lebensumfeldes geht. Eine engagierte Zivilgesellschaft ist das Beste, was einer Stadt passieren kann, wenn sich denn Politik und Verwaltung darauf einlassen.

Die Realität in Magdeburg sieht jedoch anders aus. Es gibt nur sehr wenige Beteiligungsformate und die meisten Entscheidungen werden von oben nach unten durchgegeben und sind umzusetzen. So jedenfalls empfinde ich das. Dazu kommt eine Verwaltung, die teilweise rigoros Verordnungen durchsetzt, ohne zu schauen, ob ihr Handeln vielleicht mehr Schaden als Nutzen bringt.

Beteiligung von Bürgern erweitert jedoch nicht nur das Expertenwissen, sondern stärkt auch die Demokratie. Denn Menschen, die sich nicht gehört fühlen, machen ihr Kreuz eher bei Populisten als solche, deren Engagement ernst genommen wird.

In Bonn, Ludwigshafen oder Potsdam werden Bürger aktiv in die Entwicklung von Stadtteilen oder städtischen Haushalten eingebunden. Digitale Plattformen ermöglichen an dieser Stelle einen direkten Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern. Gleichzeitig versachlichen sie die Diskurse, die sonst oft in einfache Pro-Contra-Diskussionen münden. Insgesamt gewinnen auf diesem Weg alle Beteiligten.

Im Fall des Stadtzentrums erscheint das Handeln der Stadt strategielos. Wie soll beispielsweise der Hasselbachplatz in zehn Jahren aussehen? Ausgeh- und Partymeile oder Wohn- und Geschäftsviertel? Darauf hat niemand eine Antwort. Immer wenn es Vorfälle gibt, wird hektisch agiert und in den Hinterzimmern der Verwaltung wird versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben.

Der Hasselmanager kommt nun höchstwahrscheinlich, wird aber beim Stadtmarketing-Verein Pro M angesiedelt. Dort jedoch fehlen jegliche Referenzen im Stadtteilmanagement. Das bisherige Konzept beruht auf Marketing und Events. Es behandelt also die Oberflächen. Was fehlt, ist eine Strategie. Bräuchte es nicht etwa einen Quartiersmanager, der die unterschiedlichen Vertreter von Gastronomie, Einzelhandel, Bewohner und Stadt auf einer digitalen Plattform zusammenbringt und gemeinsame Ziele erarbeitet? In der Wirtschaft befasst man sich mit Begriffen wie Vision und Mission für Firmen oder Projekte. Was also ist die Vision für die Innenstadt und welche gibt es für den Hasselbachplatz? Und wer entwickelt an welcher Stelle aus der Vision eine Mission und macht sich auf, diese umzusetzen?

Leben ist Veränderung. Veränderung indes bedeutet heute vor allem Digitalisierung und Abkehr von einem hierarchischen Denken in Politik und Verwaltung. Natürlich kosten Digitalisierung und Bürgerbeteiligung zuerst vor allem Geld und Kraft. Sie verlassen ausgetretene Pfade und fordern Kreativität. Wenn sie aber dazu führen, dass es weniger Konflikte und mehr gemeinsame Ziele in der Stadtgesellschaft gibt, sollten wir diese Kosten und Mühen nicht scheuen.