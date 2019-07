"Wie ist das eigentlich so mitten im Brennpunkt zu wohnen? Hat man da nicht eigentlich permanent Angst?", fragt man mich während der Mittagspause mit einem ganz zaghaft skeptischen Unterton. Wir sitzen in der Kantine, um uns einige gewöhnlich hungrige Menschen, die alle bei gewöhnlich unspektakulären Unterhaltungen in ihrem gewöhnlich lauwarmen Komponentenessen rumstochern und sich auf ihren gewöhnlich mittelunterhaltsamen Feierabend freuen. "Ja, bis auf die drei mäßig verheilten Schusswunden kann ich es einigermaßen verkraften, danke", sage ich und unterwerfe mich der Stochermentalität meiner Mitmenschen in dieser täglichen Routine.

Der Drang, die fragende Person mit der Information, dass ich häufiger zur ironischen Übertreibung neige, zu betrauen, weicht meinem Hang zur Provokation und ich erfreue mich an dem Gesichtsausdruck meines Gegenübers. Vielleicht ist es auch der Geschmack der Tomatensauce. Die braunen Bröckchen, die darin schwimmen, sehen nämlich nicht allzu appetitlich aus.

Herz des Magdeburger Altstadtviertels

Wenn mich Menschen fragen, wieso ich in Magdeburg am Hasselbachplatz wohne, dann komme ich immer wieder zu der Aussage zurück: "Wenn nicht hier, wo sonst?“ Natürlich gibt es viele schöne Ecken in Magdeburg. Wo statt Unkraut aus den Fugen der Bodenpflasterung und ausgebrannte Mülltonnen in ruhiger, naturbelassener und gepflegter Wohngegend akkurat angelegte Lorbeerhecken eine ebenfalls akkurat angelegte einbahnige Zufahrtsstraße säumen. Aber neben dem kleinbürgerlichen Einöd gibt es genauso pure, etwas abgeranzte Gebiete, die mich mit ihren kaputten Straßen, der Dönerbude, dem arabischen Supermarkt und dem alteingesessenen Späti ein wenig an das Ruhrgebiet erinnern. Das Besondere am Hasselbachplatz ist, dass er diese ganzen vielen Stadtteile repräsentiert und er deshalb zu Recht als das Herz des Altstadtviertels bezeichnet wird.